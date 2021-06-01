01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gitti gidiyor!

Adem Ljajic gitti gidiyor! Teklif...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

'ın yıldız orta sahası Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Sırp yıldız için teklif verme hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah beyazlı yönetimin, Sırp futbolcu ile ilgili gelen teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Ljajic için teklif etmeyi düşündüğü rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah-beyazlı yönetimin 1 senedir teklif beklediği Ljajic konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Fotomaç'ın haberine göre, Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Sırp orta saha oyuncusu için teklif verme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Rusların 4.5 milyon euro gibi bir rakamla yönetimin kapısını çalacağı belirtiliyor. 'ın teklifi kabul etmesine ise kesin gözle bakılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo
2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe... 2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe...
Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer... Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör