Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Sırp yıldız için teklif verme hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah beyazlı yönetimin, Sırp futbolcu ile ilgili gelen teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Ljajic için teklif etmeyi düşündüğü rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı yönetimin 1 senedir teklif beklediği Ljajic konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Fotomaç'ın haberine göre, Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Sırp orta saha oyuncusu için teklif verme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Rusların 4.5 milyon euro gibi bir rakamla yönetimin kapısını çalacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın teklifi kabul etmesine ise kesin gözle bakılıyor.

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