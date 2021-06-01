Beşiktaşlı Cyle Larin'in performansı ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Kanada basınında olağanüstü 1 yıl geçirdiği hatırlatılıp "Larin'in Kanada Milli Takımı'nda 11'de başlamaması tam bir sürpriz olur" yorumu yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Larin'in Beşiktaş'taki performansı ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Kanada basınında olağanüstü 1 yıl geçirdiği hatırlatılıp "Larin'in Kanada Milli Takımı'nda 11'de başlamaması tam bir sürpriz olur" yorumu yapıldı. Cavallini, Jebbison, Akındele ve Bair gibi isimlerin önünde Larin'in olması gerektiği belirtildi.

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