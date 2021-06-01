01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Cyle Larin'e büyük övgü! "İlk 11'de başlamaması..."

Beşiktaşlı Larin'e büyük övgü! İlk 11'de başlamaması...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Beşiktaşlı 'in performansı ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Kanada basınında olağanüstü 1 yıl geçirdiği hatırlatılıp "Larin'in Kanada Milli Takımı'nda 11'de başlamaması tam bir sürpriz olur" yorumu yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

Larin'in 'taki performansı ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Kanada basınında olağanüstü 1 yıl geçirdiği hatırlatılıp "Larin'in Kanada Milli Takımı'nda 11'de başlamaması tam bir sürpriz olur" yorumu yapıldı. Cavallini, Jebbison, Akındele ve Bair gibi isimlerin önünde Larin'in olması gerektiği belirtildi.

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