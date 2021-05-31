31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir takım kurmak istiyor. Özellikle sağ bek, forvet ve orta sahaya takviye yapacak olan Kartal'ın gündeminde yıldız isimler yer alıyor. Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. forması giyen , Kartal'ın gündeminde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ANDROS TOWNSEND

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Townsend, Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

'ın, 'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile ilgilendiği ileri sürüldü. Mert Günok'un İstanbul'da kurduğu düzen Beşiktaş'ı öne çıkaran özelliklerden biri.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

NABIL BENTALEB

Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Bentaleb, 'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

formasıyla muhteşem bir sezon geçiren , transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. , Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Kartal, Ljajic'i de yetersiz görüyor. Alternatif orta saha arayışlarına başlayan 'ta Gedson Fernandes ismi ön plana çıktı. Benfica ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, 'dan ayrılan ile anlaşacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

'ın Valentin Rosier'e alternatif olarak geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa'yı gündemine aldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ALIOUNE NDIAYE

, ve Hatayspor'un da gündeminde yer alan Ndiaye'yi listesine ekledi. Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki defans 2.01 boyunda. Öte yandan oyuncuya West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri

SIMEONE ZAZA

'a bir forvet önerisi daha geldi. Buna göre oyuncunun menajerlik şirketinden yetkililerin "Zaza'yı uygun şartlarda getirebiliriz" önerisinde bulundu. Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde Zaza, Kartal olabilir.

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