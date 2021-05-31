Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

Şimdilik resmi bir girişim olmasa da Rus ve Arap kulüplerinin ilgisi olan Sırp yıldızdan 4-5 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, 2.2 milyon Euro'luk maaştan da kurtulup bütçede yer açmayı hedefliyor.

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