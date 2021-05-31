31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

Beşiktaş'ın 2019 yılında bonservisini aldığı Adem Ljajic, siyah-beyazlılarda beklenilen performansı gösteremedi. Bu sezon da takımıyla 24 maça çıkan Sırp futbolcu 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayabildi. Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Kara Kartal, 29 yaşındaki oyuncu için de kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Şampiyon , için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

Öncelikle ve transferini sonlandırmak isteyen diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 'in satılması söz konusu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

CSKA Moskova, ile ilgileniyor. 4-5 milyon Euro'luk teklif gelirse transfere onay verecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...

Şimdilik resmi bir girişim olmasa da ve kulüplerinin ilgisi olan Sırp yıldızdan 4-5 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, 2.2 milyon Euro'luk maaştan da kurtulup bütçede yer açmayı hedefliyor.

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