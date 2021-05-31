Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Gelecek sezon...
Beşiktaş'ın 2019 yılında bonservisini aldığı Adem Ljajic, siyah-beyazlılarda beklenilen performansı gösteremedi. Bu sezon da takımıyla 24 maça çıkan Sırp futbolcu 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayabildi. Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Kara Kartal, 29 yaşındaki oyuncu için de kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu.
CSKA Moskova, Adem Ljajic ile ilgileniyor. Beşiktaş 4-5 milyon Euro'luk teklif gelirse transfere onay verecek.
Şimdilik resmi bir girişim olmasa da Rus ve Arap kulüplerinin ilgisi olan Sırp yıldızdan 4-5 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, 2.2 milyon Euro'luk maaştan da kurtulup bütçede yer açmayı hedefliyor.
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