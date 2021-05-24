Beşiktaş'ta kritik zirve! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi toplantıda bir araya gelecek

2020-2021 sezonunu hem Süper Lig şampiyonu hem de Ziraat Türkiye Şampiyonu olarak kapatan ve çifte kupa alan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerden olan Rachid Ghezzal için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte o rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)