24 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kritik zirve! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi toplantıda bir araya gelecek

Toplantıda bir araya gelecekler! Beşiktaş'ta kritik zirve
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan 'ta teknik direktör 'ın sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın bu hafta bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Çifte kupalı şampiyon kritik bir haftaya girdi. 'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren teknik direktör 'ın bu hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili yeni sözleşmenin süresini ve yıllık ücreti masaya yatıracak. Gelişme büyük bir merakla bekleniyor.

BU SEZON 6 MİLYON LİRA ALDI

Göztepe maçından sonra "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum" diyen Yalçın geride bıraktığımız sezon 6 milyon lira maaş aldı. Başarılı hocanın önemli bi zam beklediği öğrenildi.

ARADA BÜYÜK BİR FARK YOK

Alınan bilgilere göre Sergen Yalçın'ın isteği maaşının 12 milyon liraya çıkarılması. Başkan Çebi'nin ise 10 milyon liralık teklif yapacağı, tarafların orta noktada buluşacağı belirtildi.

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