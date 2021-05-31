31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e 4 milyon Euro!

Kartal'ın Rosier teklifi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

, geçen sezon sağ bekteki başarılı performansıyla herkesin takdirini kazanan için kulübü Lizbon'a teklifini sundu. Siyah beyazlılar, Fransız savunmacı için toplamda 4 milyon Euro önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Geçtiğimiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 'le devam etmek isteyen , oyuncunun kulübü 'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.

Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi.

Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.

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