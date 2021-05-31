31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e 4 milyon Euro!
Beşiktaş, geçen sezon sağ bekteki başarılı performansıyla herkesin takdirini kazanan Valentin Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon'a teklifini sundu. Siyah beyazlılar, Fransız savunmacı için toplamda 4 milyon Euro önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.
Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi.
Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.
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