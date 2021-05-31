Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında gösterdiği performansla tartışılan ancak ikinci yarı itibariyle siyah beyazlılarda göze giren Adem Ljajic ile ilgili flaş bir karar alındı. Beşiktaşlı yöneticiler, Sırp futbolcu için Rus ve Arap kulüplerinden teklif bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şimdilik resmi bir girişim olmasa da Rus ve Arap kulüplerinin ilgisi olan Sırp yıldızdan 4-5 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, 2.2 milyon euro'luk maaştan da kurtulup bütçede yer açmayı hedefliyor.

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