31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Maaşı...

Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! Maaşı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'ta ligin ilk yarısında gösterdiği performansla tartışılan ancak ikinci yarı itibariyle siyah beyazlılarda göze giren Adem Ljajic ile ilgili flaş bir karar alındı. Beşiktaşlı yöneticiler, Sırp futbolcu için Rus ve Arap kulüplerinden teklif bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Şimdilik resmi bir girişim olmasa da Rus ve Arap kulüplerinin ilgisi olan Sırp yıldızdan 4-5 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, 2.2 milyon euro'luk maaştan da kurtulup bütçede yer açmayı hedefliyor.

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