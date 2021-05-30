Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir takım kurmak istiyor. Özellikle sağ bek, forvet ve orta sahaya takviye yapacak olan Kartal'ın gündeminde yıldız isimler yer alıyor. Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...
2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
SALİH UÇAN
Aytemiz Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Salih Uçan, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
PAPISS CISSE
3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Papiss Cisse ile de ilgileniyor. İstanbul'da mutlu olan Cisse, uygun maaş ve rotasyonu kabul etmesi halinde 1 yıl daha futbola devam edebilir.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile anlaşacak.
ANDROS TOWNSEND
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Townsend, Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında yer alıyor.
ARDA KIZILDAĞ
Beşiktaş, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ, Kartal'ın gündeminde yer alıyor.
NABIL BENTALEB
Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Bentaleb, Beşiktaş'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
RICHIE LARYEA
3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, sağ bek arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen Richie Laryea, Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.
HARIS SEFEROVIC
29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.
EDIN VISCA
Edin Visca, Süper Lig devlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgisi bulunuyor. Visca'da Şampiyonlar Ligi faktörü Beşiktaş'ı ön plana çıkarıyor.
DIEGO COSTA
Bir dönem Beşiktaşlı taraftarların çok istediği bilinen hatta sosyal medyada 'Come to Beşiktaş' kampanyası başlatılan Diego Costa menajerler aracılığıyla Beşitaş'a önerildi.
EDIN DZEKO
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ canlı yayında yıldız oyuncu ile ilgili detayları paylaştı. Serdar Sarıdağ, menajerlerin Diego Costa ve Seferovic ile birlikte Edin Dzeko'yu da önerdiğini ifade etti.
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