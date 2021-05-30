30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir takım kurmak istiyor. Özellikle sağ bek, forvet ve orta sahaya takviye yapacak olan Kartal'ın gündeminde yıldız isimler yer alıyor. Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

formasıyla muhteşem bir sezon geçiren , transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. , Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

PAPISS CISSE

3 kulvarda yarışacak olan , Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Papiss Cisse ile de ilgileniyor. İstanbul'da mutlu olan Cisse, uygun maaş ve rotasyonu kabul etmesi halinde 1 yıl daha futbola devam edebilir.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile anlaşacak.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ANDROS TOWNSEND

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Townsend, Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ, Kartal'ın gündeminde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

NABIL BENTALEB

Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Bentaleb, 'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

RICHIE LARYEA

3 kulvarda yarışacak olan , sağ bek arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen , Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

EDIN VISCA

Edin Visca, Süper Lig devlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. , Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgisi bulunuyor. Visca'da Şampiyonlar Ligi faktörü Beşiktaş'ı ön plana çıkarıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Bir dönem Beşiktaşlı taraftarların çok istediği bilinen hatta sosyal medyada 'Come to ' kampanyası başlatılan menajerler aracılığıyla Beşitaş'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

EDIN DZEKO

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ canlı yayında yıldız oyuncu ile ilgili detayları paylaştı. Serdar Sarıdağ, menajerlerin ve Seferovic ile birlikte 'yu da önerdiğini ifade etti.

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