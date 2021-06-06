07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Transfere büyük önem veren Sergen Yalçın, özellikle kanat, orta saha ve forvete transfer bekliyor. Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi. Santos Borre, Ndayishimiye ve Steven Caulker gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

OĞULCAN ÜLGÜN

Altınordu'nun 23 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Ülgün, ön libero pozisyonunda sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Ülgün'e , Konyaspor ve Sivasspor talip oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

Salih Uçan sezonun tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig devlerinin kıskacına girdi. Orta sahada serilediği performansla parmak ısırtan Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'a imza atmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

A Milli Takım'ımızın yıldızı Kenan Karaman, 'ın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan Karaman'ın menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

SUAT SERDAR

Bundesliga'dan düşen Schalke'nin Alman Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası Suat Serdar, 'ın radarına girdi. Suat Serdar'ın kiralanması amaçlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

MIKE TRESOR NDAYISHIMIYE

'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce de görüştüğü, Lens ve Mirin ile takas etmek istediği ancak olumsuz cevap aldığı Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

, Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'i kiralayabilmek için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray ile rekabet eden Beşiktaş'ın kozu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği, RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Sörloth'un geleceği yeni hocasının raporuna bağlı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

STEVEN CAULKER

, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve 29 yaşındaki Caulker 'ı renklerine katmak için çalışmalara başladı. İngiliz futbolcu ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

, River Plate ile sözleşmesi sona eren forvet ile temaslara başladı. Kolombiyalı futbolcu 4 sezon formasını giydiği River Plate ile sözleşme yenilemedi. Yıldız ismin Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

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