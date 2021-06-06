Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Santos Borre, Ndayishimiye, Steven Caulker... | BJK haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Transfere büyük önem veren Sergen Yalçın, özellikle kanat, orta saha ve forvete transfer bekliyor. Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi. Santos Borre, Ndayishimiye ve Steven Caulker gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
OĞULCAN ÜLGÜN
Altınordu'nun 23 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Ülgün, ön libero pozisyonunda sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Ülgün'e Beşiktaş, Konyaspor ve Sivasspor talip oldu.
SALİH UÇAN
Salih Uçan sezonun tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig devlerinin kıskacına girdi. Orta sahada serilediği performansla parmak ısırtan Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.
KENAN KARAMAN
A Milli Takım'ımızın yıldızı Kenan Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan Karaman'ın menajeriyle görüşmeler sürüyor.
SUAT SERDAR
Bundesliga'dan düşen Schalke'nin Alman Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası Suat Serdar, Beşiktaş'ın radarına girdi. Suat Serdar'ın kiralanması amaçlanıyor.
MIKE TRESOR NDAYISHIMIYE
Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce de görüştüğü, Lens ve Mirin ile takas etmek istediği ancak olumsuz cevap aldığı Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye için girişimlere başladı.
GEDSON FERNANDES
Beşiktaş, Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'i kiralayabilmek için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray ile rekabet eden Beşiktaş'ın kozu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması.
ALEXANDER SÖRLOTH
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği, RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Sörloth'un geleceği yeni hocasının raporuna bağlı...
STEVEN CAULKER
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve 29 yaşındaki Caulker 'ı renklerine katmak için çalışmalara başladı. İngiliz futbolcu ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.
SANTOS BORRE
Beşiktaş, River Plate ile sözleşmesi sona eren forvet Santos Borre ile temaslara başladı. Kolombiyalı futbolcu 4 sezon formasını giydiği River Plate ile sözleşme yenilemedi. Yıldız ismin Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
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