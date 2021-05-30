30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Visca hamlesi!

Süper Lig devinden Visca hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı ile bir araya gelerek için yoklama yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'in yıldız ismi ile ilgili girişimi yaptı. ile geçen günlerde bir araya gelen Çebi'nin, Boşnak yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Gümüşdağ'ın, "Devre arasında F.Bahçe G.Saray ilgilenmişti ama şu an bir teklif yok" sözleri üzerine Çebi'nin, "Biz ilgileniyoruz" dediği ifade edildi. , Visca için Lens+Orkan+Boyd ve 3 milyon euro teklif edecek.

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