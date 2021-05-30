Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Visca hamlesi!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Edin Visca için yoklama yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilgili girişimi yaptı. Göksel Gümüşdağ ile geçen günlerde bir araya gelen Çebi'nin, Boşnak yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Gümüşdağ'ın, "Devre arasında F.Bahçe G.Saray ilgilenmişti ama şu an bir teklif yok" sözleri üzerine Çebi'nin, "Biz ilgileniyoruz" dediği ifade edildi. Kartal, Visca için Lens+Orkan+Boyd ve 3 milyon euro teklif edecek.

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