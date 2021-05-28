28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk transfer geliyor! 9 yıl sonra...

Beşiktaş'ta ilk transfer geliyor! 9 yıl sonra...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan , transfere de hızlı girecek. Teknik Direktör 'la sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, bu anlaşmanın ardından transferleri de duyuracak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

2021-22 sezonunu çifte kupayla kapatan , teknik direktör ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra sezon için prensip anlaşmasına vardığı transferleri de yavaş yavaş duyuracak. Yalçın ay başında 'a gelerek başkan ile masaya oturacak. Anlaşma sağlandıktan sonra da transfer çalışmalarına başlanacak.

LİMİTLERİ ZORLAMAYAN ANLAŞMA

Siyah-beyazlıların Haziran başında duyuracağı ilk imza olacak. ile geçen sezonun en iyileri arasında yer alan orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı. Uçan, 'nun (TFF) Takım Harcama Limitleri de göz önüne alınarak, makul bir kontrat ile Beşiktaş için ter dökecek.

9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. 'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren , Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ADAYDI AMA...

Salih Uçan bu sezon , ve elemelerinde toplam 40 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki merkez orta saha 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fenerbahçe'den sonra , ve formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.

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