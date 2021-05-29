Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçerken, stoper bölgesi için transfer etmek istediği 3 ismi belirledi. (BJK spor haberi)
Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Atletico Madrid'den kiralanan Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye için hedeflerini de netleştirmeye başladı.
Sezon başında da gündeme gelen ve Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker ile temas kuran siyah-beyazlıların yerlilerde ise listesinde 2 isim var.
Fotomaç'ın haberine göre; geçen sezon Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Milli Takım'a da çağrılan Abdülkerim Bardakçı, Kartal'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.
KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK
Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakarken bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.
Beşiktaş'ın stoper bölgesi için listesinde uzun süredir yer alan bir diğer isim ise Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ... Süper Lig'den düşen başkent ekibinde yıldızı parlayan 22 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılar olumlu yanıt alırken tek sorun 1 sene daha devam eden sözleşmesi. Bu konuda Arda'nın kulübünden anlayış göstermesini isteyeceği ifade edildi.
Alanya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Caulker, en tecrübeli isim. Daha önce Liverpool, QPR, Southampton, Tottenham gibi takımlarda forma giyen 1.91'lik savunmacı, kulüp kariyerinde 343 maça çıkıp 19 gol, 19 asist üretti.
Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 26 yaşındaki Abdülkerim ise Altay, Denizli, Giresun Adana Demir gibi takımlarda ter döktü. 240 maçta 15 gol, 7 asist yaptı. Konya ile 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1.87 boyundaki Arda Kızıldağ, gelecek vadeden isimlerden biri olarak görülüyor. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen genç stoper Arda Kızıldağ, 73 resmi maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.
LİMİTLER SIKINTILI
Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyon olmalarına rağmen transferde uçuk işler yapamayacaklarını söylemişti. Bu nedenle maddi olarak yük olmayacak takviyeler üzerinde duruluyor. Çebi, "Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek olmaz" demişti.
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