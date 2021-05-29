29 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçerken, stoper bölgesi için transfer etmek istediği 3 ismi belirledi. (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Sezonu ve şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

'den kiralanan Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye için hedeflerini de netleştirmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

Sezon başında da gündeme gelen ve 'la sözleşmesi biten ile temas kuran siyah-beyazlıların yerlilerde ise listesinde 2 isim var.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

Fotomaç'ın haberine göre; geçen sezon 'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Milli Takım'a da çağrılan , Kartal'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK

'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakarken bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

Beşiktaş'ın stoper bölgesi için listesinde uzun süredir yer alan bir diğer isim ise forması giyen ... 'den düşen başkent ekibinde yıldızı parlayan 22 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılar olumlu yanıt alırken tek sorun 1 sene daha devam eden sözleşmesi. Bu konuda Arda'nın kulübünden anlayış göstermesini isteyeceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Caulker, en tecrübeli isim. Daha önce , , , Tottenham gibi takımlarda forma giyen 1.91'lik savunmacı, kulüp kariyerinde 343 maça çıkıp 19 gol, 19 asist üretti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 26 yaşındaki Abdülkerim ise Altay, Denizli, Giresun Adana Demir gibi takımlarda ter döktü. 240 maçta 15 gol, 7 asist yaptı. ile 1 kez şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

1.87 boyundaki , gelecek vadeden isimlerden biri olarak görülüyor. alt yapısında yetişen genç stoper Arda Kızıldağ, 73 resmi maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte listedeki isimler

LİMİTLER SIKINTILI

Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyon olmalarına rağmen transferde uçuk işler yapamayacaklarını söylemişti. Bu nedenle maddi olarak yük olmayacak takviyeler üzerinde duruluyor. Çebi, "Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek olmaz" demişti.

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