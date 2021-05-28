Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

Geçtiğimiz yıl Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki sağ kanat, bu sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti. Genç yıldız, kariyerinde Victoria '04 Vlaardingen Jugend ve Telstar gibi takımlarda forma giydi. Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Elayis Tavsan'ın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.

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