28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş, yeni sezonda da iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, Hollanda'dan flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Kartal'ın genç yıldız için yaptığı teklif ve diğer detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan 'ta, gelecek yılın planlaması yapılıyor. Siyah beyazlıların, 'nın 'in takımında top koşturan Türk asıllı oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

'ta, ve scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer listesi belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

'ın, forması giyen Türk asıllı oyuncu için transfer teklifi yaptığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

gazetesinde yer alan habere göre, 'ın yanı sıra 'den somut şekilde ve 'un da transfer adına devreye girdikleri belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

O İSİM ELAYIS TAVSAN!

İlk teklifin yapıldığı o ismin Türk asıllı oyuncu Elayis Tavsan olduğu açıklandı.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

Siyah beyazlılar, Elayis Tavsan için 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

Bu teklifin NEC tarafından reddedildiği ve 'ın 2 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı yazıldı. Genç ismin, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı

Geçtiğimiz yıl 'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki sağ kanat, bu sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti. Genç yıldız, kariyerinde Victoria '04 Vlaardingen Jugend ve gibi takımlarda forma giydi. 'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Elayis Tavsan'ın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.

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