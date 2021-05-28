Son dakika transfer haberi: Hollanda'dan flaş iddia! Beşiktaş genç yıldız için resmi teklif yaptı
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş, yeni sezonda da iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, Hollanda'dan flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Kartal'ın genç yıldız için yaptığı teklif ve diğer detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, gelecek yılın planlaması yapılıyor. Siyah beyazlıların, Hollanda'nın NEC Nijmegen'in takımında top koşturan Türk asıllı oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer listesi belirlendi.
Kartal'ın, NEC Nijmegen forması giyen Türk asıllı oyuncu için transfer teklifi yaptığı aktarıldı.
De Gelderlander gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'den somut şekilde Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer adına devreye girdikleri belirtildi.
O İSİM ELAYIS TAVSAN!
İlk teklifin yapıldığı o ismin Türk asıllı oyuncu Elayis Tavsan olduğu açıklandı.
Siyah beyazlılar, Elayis Tavsan için 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Bu teklifin NEC tarafından reddedildiği ve Kartal'ın 2 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı yazıldı. Genç ismin, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki sağ kanat, bu sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti. Genç yıldız, kariyerinde Victoria '04 Vlaardingen Jugend ve Telstar gibi takımlarda forma giydi. Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Elayis Tavsan'ın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.
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