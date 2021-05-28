28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan'la prensipte anlaştı! İşte sözleşme detayları

Salih Uçan transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan , ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek 'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla kapatan , ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek 'la prensipte anlaştı.

3 yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 8 milyon TL garanti ücret ve maç başı şeklinde ödeme yapılacak.

Salih Uçan'da mutlu son! Sözleşme detayları...

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