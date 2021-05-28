28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Kartal'da Larin kararı! Bonservis bedeli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'i şampiyon tamamlayan 'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanmasının nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, göstermiş olduğu performansla birçok takımın dikkatini çeken 'in bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... ( haberleri)

'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 'in bonservis bedeli belli oldu. Beşiktaş'ta sezona damgasını vuran Cyle Larin için yönetimin beklediği bonservis tam 20 milyon Euro. Siyah-beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Kanadalı futbolcu transfer piyasasına da damgasını vurdu. Ara transfer döneminde 'den 15 milyon Euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Yeni Asır'ın haberine 'den hâlâ birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan siyahbeyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek. Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

TAHKİM'DEN KARTAL'A ŞOK
, Beşiktaş'ın 'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti. Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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