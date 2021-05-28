Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanmasının nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, göstermiş olduğu performansla birçok takımın dikkatini çeken Cyle Larin'in bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Cyle Larin'in bonservis bedeli belli oldu. Beşiktaş'ta sezona damgasını vuran Cyle Larin için yönetimin beklediği bonservis tam 20 milyon Euro. Siyah-beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Kanadalı futbolcu transfer piyasasına da damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon Euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Yeni Asır'ın haberine İngiltere Premier Lig'den hâlâ birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan siyahbeyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek. Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.



TAHKİM'DEN KARTAL'A ŞOK

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti. Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ