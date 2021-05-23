Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, sezonun bitişiyle ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Aradığı santrforu İtalya'da bulan Kartal'a o isimden kötü haber geldi. Bir başka İtalyan kulübü Lazio da golcü oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, Lazio'nun Crotone'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. Gelecek sezon Serie B'de oynayacak olan Crotone'nin bu sezon Serie A'da forma giyen Simy'yi daha fazla elinde tutamayacağını belirtti. Lazio'nun en büyük rakibinin ise gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takım olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bir süredir Simy'yi istediği biliniyor. (Fotomaç)

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