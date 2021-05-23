23 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Simy transferinde dev rakip! İtalyan devi Lazio da talip oldu
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, sezonun bitişiyle ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Aradığı santrforu İtalya'da bulan Kartal'a o isimden kötü haber geldi. Bir başka İtalyan kulübü Lazio da golcü oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, Lazio'nun Crotone'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. Gelecek sezon Serie B'de oynayacak olan Crotone'nin bu sezon Serie A'da forma giyen Simy'yi daha fazla elinde tutamayacağını belirtti. Lazio'nun en büyük rakibinin ise gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takım olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bir süredir Simy'yi istediği biliniyor. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig