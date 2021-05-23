23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Simy transferinde dev rakip! İtalyan devi Lazio da talip oldu

Beşiktaş'a transferde dev rakip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

'in şampiyonu , sezonun bitişiyle ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Aradığı santrforu 'da bulan Kartal'a o isimden kötü haber geldi. Bir başka kulübü Lazio da golcü oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. gazeteci , Lazio'nun Crotone'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. Gelecek sezon Serie B'de oynayacak olan Crotone'nin bu sezon 'da forma giyen Simy'yi daha fazla elinde tutamayacağını belirtti. Lazio'nun en büyük rakibinin ise gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takım olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bir süredir Simy'yi istediği biliniyor. (Fotomaç)

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