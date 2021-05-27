27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Tirebolulu Beşiktaşlılar alkışı hak etti!

Tirebolulu Beşiktaşlılar alkışı hak etti!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.05.2021

Tirebolulu Beşiktaşlılar, Süper Ligde şampiyonluğa ulaşan Siyah-Beyazlı Kara Kartalın bu başarısını büyük bir coşkuyla kutlarlarken; taraflı-tarafsız her kesimden alkış alan bir etkinliğe de imza attılar.

'ın şampiyonluğu sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Tirebolulu Kara Kartallar, pandemi süreci dolayısıyla ilçede kutlama yapamazlarken, Kalesi'ne dev bir Beşiktaş Bayrağı astılar. İlçede şampiyonluk kutlaması için kendi aralarında para biriktiren Tirebolulu Beşiktaşlılar, anlamlı bir davranışa imza atarak, topladıkları parayı hastası olan 3 bebeğe hibe ettiler. Tirebolulu Beşiktaşlıların bu davranışı, hem kamuoyunda ve hem de spor camiasında takdirle karşılanırken; Tirebolulu Beşiktaşlılar Grubu adına konuşan Cihan Güvendi, "Pandemi dolayısıyla şampiyonluğumuzu arzu ettiğimiz şekilde kutlayamadık ama, aramızda topladığımız parayı SMA hastası olan 3 bebeğimizin ailesine bağışladık. Kara Kartalımızın şampiyonluğu hepimizi fazlasıyla mutlu etti ve sevindirdi. Bu sevincimizi coşkuya dönüştüremedik, ama SMA hastası 3 bebeğimize bulunduğumuz katkıdan daha çok mutlu olduk" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çanakkale Boğazı'nda çifte kupalı kutlama! Çanakkale Boğazı'nda çifte kupalı kutlama!
Aboubakar ile yeni sözleşme imzalanacak mı? Çebi'den açıklama geldi Aboubakar ile yeni sözleşme imzalanacak mı? Çebi'den açıklama geldi
Çebi'den Yalçın sözleri! Aramızı bozmaya uğraşanlar var Çebi'den Yalçın sözleri! "Aramızı bozmaya uğraşanlar var"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör