Son dakika spor haberi: Dorukhan Toköz açıkladı! "O şarkıyı seçmemin sebebi..."

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya giden futbolculardan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Transfer gündeminin gözdesi Dorukhan, Beşiktaş'ın şampiyonluk gecesinde "Gidiyorum" şarkısını seçmesiyle ilgili olarak, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan milli takım kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, soruları yanıtladı.

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten Dorukhan, özellikle İtalya ile oynanacak açılış maçının kıran kırana geçeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye'yiz. Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonu iki kupayla kapattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Dorukhan Toköz, şöyle konuştu:

"Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İki kupa kazandık, ikisi için de ayrı ayrı mutluyuz. Şimdi de bu kutlamaları geride bırakıp milli takıma odaklandık. İnşallah milli takımda da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz. Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız."

"SEVDİĞİM BİR ŞARKI, BİR DE BEN BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ ÇOK SEVİYORUM"

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Dorukhan, "Güzeldi ama güzel olduğu kadar yorucuydu. İyi atlattık, toplam 4-5 gün kutlama oldu. Önce ligi aldık, ligi aldıktan sonra kupaya kadar biraz kutladık. Ondan sonra maçtan önce dinlendik, kupa maçına çıktık. Onu da kazandık. Onun da kutlamaları 1-2 gün sürdü. Yorulsak da çok keyifliydi. Şimdi de artık tamamen milli takıma odaklıyız." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında sahneye Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıkmasıyla ilgili, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Dorukhan, "Henüz durumunla ilgili net bir şey yok mu?" sorusuna ise "Evet belli değil." yanıtını verdi.

RIDVAN YILMAZ: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AVRUPA'DA TEMSİL EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz da sezonu iki kupa ile tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirerek, "Ben de iki kupa kazandığım için çok mutluyum. İlk sezonumda böyle bir şampiyonluk yaşadığım için hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası... Ardından milli takımdan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Şimdi sezonumuz bitti, milli takıma odaklanacağız. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında ise "Şenol hoca yönetiminde takım olarak iyi hazırlanacağız, benim için bir tecrübe olacak ama inşallah galip geleceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına da değinen 20 yaşındaki futbolcu, "Çok keyifliydi, tabii ki de yorulduk. Koca bir sezonu geride bıraktık, inşallah daha böyle nice şampiyonluklar yaşarız." ifadelerini kullandı.

Rıdvan, şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktığı şarkıyla ilgili ise "Benim şarkım normaldi. Sagopa Kajmer'i sevdiğim için onu tercih ettim." şeklinde konuştu.

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