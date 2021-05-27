27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, aradığı 10 numarayı buldu. Bernard Mensah ile yolları ayıracak olan Kartal'da, Ljajic'in performansı da yetersiz gelince 10 numara pozisyonuna yeni bir isim arayışı başladı. Beşiktaş Alex Teixeira'yı gündemine aldı. Bu transfer için Josef de Souza devreye girecek. | Beşiktaş haberleri

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Çifte kupalı şampiyon 'ta gözler transfere çevrildi. 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

ve 'in gösterdiği performanstan memnun kalınmazken 10 numara transferi için harekete geçildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

Yönetimin, teknik direktör ile yaptığı görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme geldiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

TEIXEIRA BOMBASI!
Hürriyet'in haberine göre, 'ta orta saha mevkisi için ismi ön plana çıktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

Siyah-beyazlı kurmaylar, Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

JOSEF DEVREYE GİRECEK!
'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ikna sürecinde vatandaşı 'dan da destek istendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

'te yıldızı parlayan , Şubat 2016'da 50 milyon euro'ya 'e transfer olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri

Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

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