Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a '10 numara' transfer! Josef görüşecek... | BJK haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, aradığı 10 numarayı buldu. Bernard Mensah ile yolları ayıracak olan Kartal'da, Ljajic'in performansı da yetersiz gelince 10 numara pozisyonuna yeni bir isim arayışı başladı. Beşiktaş Alex Teixeira'yı gündemine aldı. Bu transfer için Josef de Souza devreye girecek. | Beşiktaş haberleri
Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.
Bernard Mensah ve Adem Ljajic'in gösterdiği performanstan memnun kalınmazken 10 numara transferi için harekete geçildi.
Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme geldiği belirtildi.
TEIXEIRA BOMBASI!
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta orta saha mevkisi için Alex Teixeira ismi ön plana çıktı.
Siyah-beyazlı kurmaylar, Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçti.
JOSEF DEVREYE GİRECEK!
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ikna sürecinde vatandaşı Josef de Souza'dan da destek istendi.
Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016'da 50 milyon euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olmuştu.
Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.
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