Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasından dolayı dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)





Çifte kupa zaferiyle bayram yapan Beşiktaş, santfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın istediği yüksek sözleşme nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi ve gözler santrfor transferine çevrildi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara-Kartal, kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için kolları sıvadı.