Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasından dolayı dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)
Çifte kupa zaferiyle bayram yapan Beşiktaş, santfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın istediği yüksek sözleşme nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi ve gözler santrfor transferine çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara-Kartal, kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için kolları sıvadı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Christian Benteke'nin peşine düştü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı kurmayların, yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve 2 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan Belçikalı forvetin de İstanbul ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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