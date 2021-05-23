23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasından dolayı dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Çifte kupa zaferiyle bayram yapan Beşiktaş, santfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

Sözleşmesi sona eren 'ın istediği yüksek sözleşme nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi ve gözler santrfor transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

'nde mücadele edecek Kara-Kartal, kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, ekibi ile sözleşmesi biten 'nin peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı kurmayların, yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve 2 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Gelmeye sıcak bakıyor...

Bu sezon 'de 30 maçta 10 gol atan Belçikalı forvetin de ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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