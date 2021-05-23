23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yılın transferi! Forvete Divock Origi

Beşiktaş'a şampiyonluk hediyesi! Yılın transferi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan , bu sezon çifte kupa sevinci yaşadı. Siyah beyazlılar gelecek sezon bu başarısını sürdürüp üzerine bi de Şampiyonlar Ligi başarısı eklemek istiyor. Bu kapsamda Kartal, Avrupa'da ses getirecek transferler yapacak. Listenin başında ise Liverpool forması giyen Divock Origi var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Takvim'in derlediği habere göre; İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor... 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor… Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. Origi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro...

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10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Beşiktaş'ta kiralıklardan , Montero, Rosier, ve Ghezzal; bonservisi bulunan isimlerdense Atiba, G.Töre, , Dorukhan ve , Beşiktaş'a kağıt üzerinde veda etti. Yönetimin yeni sezon öncesinde transferde işi bir hayli zor olacak.

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