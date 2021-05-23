Son dakika spor haberi: TBF'den Beşikta��'a ve siyah beyazlıların yöneticilerine ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a ve siyah beyazlı takımın idarecilerine para cezası verdiğini açıkladı. TBF, cezanın sebebini Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan ikinci maçta yaşanan olaylar olarak gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan ikinci maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol'un müsabaka görevlileri ile rakip takım çalışanına yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçesiyle 125 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
Beşiktaş Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Batur Şulen'e de karşılaşma görevlilerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti sebebiyle 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
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