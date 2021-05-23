23 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: TBF'den Beşikta��'a ve siyah beyazlıların yöneticilerine ceza!

TBF'den Beşiktaş'a para cezası!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Disiplin Kurulu, 'a ve siyah beyazlı takımın idarecilerine para cezası verdiğini açıkladı. , cezanın sebebini Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ile oynanan ikinci maçta yaşanan olaylar olarak gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ile oynanan ikinci maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 'un müsabaka görevlileri ile rakip takım çalışanına yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçesiyle 125 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi 'e de karşılaşma görevlilerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti sebebiyle 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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