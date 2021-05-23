Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı
Beşiktaş gelecek sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Siyah beyazlılar özellikle bu sezonun sonlarında yaşadığı kadro darlığını gelecek sezonda yaşamak istemiyor. Transfer döneminin açılmasıyla ise Kartal, ilk iş olarak forvet mevkisine yönelecek. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Hollanda'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
2020-2021 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Beşiktaş transferde ilk bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Georgios Giakoumakis'in işini bitiriyor.
Gelecek sezon Hollanda 2'nci Ligi'nde yer alacak yöneticiler, Beşiktaşlı yöneticiye prensipte 'evet' yanıtını verdi. Torunoğulları; 2 gün önce hamile olan sevgilisi Sonia ile dünya evine giren Yunan golcüye menajeri Ioannis Emmanouilidis aracılığıyla bir hediye bile gönderdi.
Bu arada Hollanda'da gol kralı olan Giakoumakis, "Hiç bu kadar çok gol atmadım. Ama keşke bu goller bizi kurtarmış olsaydı" dedi ve şöyle devam etti:
H AYALİM DEVLER LİGİ
"İlk 15 maçtan sonra sezonun tadını çıkarabileceğimizi düşündük. Ama ardından üst üste yenilgiler geldi. İlk hedefim ligde kalmaktı, gol kralı olmak değil. Bu yüzden tadını gol krallığının çıkaramıyorum.
Sanırım gelecek sezon takımımla devam etmeyeceğim. Menajerim çok fazla teklif olduğunu söylüyor. Benim için en iyi kararı verecektir. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Bu her futbolcunun hayali!" (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig