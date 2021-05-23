23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Beşiktaş gelecek sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Siyah beyazlılar özellikle bu sezonun sonlarında yaşadığı kadro darlığını gelecek sezonda yaşamak istemiyor. Transfer döneminin açılmasıyla ise Kartal, ilk iş olarak forvet mevkisine yönelecek. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Hollanda'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

2020-2021 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlayan 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Ülkemizi 'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

transferde ilk bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar 'ın ısrarla istediği, 'un da peşinde olduğu 'in işini bitiriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Yönetici Erdal Torunoğulları kutlamalarının ertesinde hemen 'a gitti, ailesini bile görmeden şehrine geçti. Burada, Ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı ekibinin yöneticileriyle Giakoumakis'in transferini konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Gelecek sezon 2'nci Ligi'nde yer alacak yöneticiler, Beşiktaşlı yöneticiye prensipte 'evet' yanıtını verdi. Torunoğulları; 2 gün önce hamile olan sevgilisi ile dünya evine giren Yunan golcüye menajeri aracılığıyla bir hediye bile gönderdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Bu arada 'da gol kralı olan Giakoumakis, "Hiç bu kadar çok gol atmadım. Ama keşke bu goller bizi kurtarmış olsaydı" dedi ve şöyle devam etti:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

H AYALİM DEVLER LİGİ
"İlk 15 maçtan sonra sezonun tadını çıkarabileceğimizi düşündük. Ama ardından üst üste yenilgiler geldi. İlk hedefim ligde kalmaktı, gol kralı olmak değil. Bu yüzden tadını gol krallığının çıkaramıyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Prensip anlaşması yapıldı

Sanırım gelecek sezon takımımla devam etmeyeceğim. Menajerim çok fazla teklif olduğunu söylüyor. Benim için en iyi kararı verecektir. Yeniden 'nde oynamak isterim. Bu her futbolcunun hayali!" (Fotomaç)

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