Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan "Şampiyon sensin" paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, sosyal medya hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar "Şampiyon sensin" etiketiyle mesaj paylaştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Twitter hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu.
"Şampiyon sensin" etiketiyle yapılan paylaşımda teknik ekip ve oyuncularla iki kupanın yer aldığı görsel kullanılarak, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada 💪#ŞampiyonSensin 🏆🏆 pic.twitter.com/tqorumVI40— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆🏆 (@Besiktas) May 23, 2021
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