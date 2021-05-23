23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan "Şampiyon sensin" paylaşımı

Beşiktaş'tan Şampiyon sensin paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Spor Toto 'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 'nı da müzesine götüren , sosyal medya hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar "Şampiyon sensin" etiketiyle mesaj paylaştı. | Son dakika haberleri ()

'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 'nı da müzesine götüren , hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu.

"Şampiyon sensin" etiketiyle yapılan paylaşımda teknik ekip ve oyuncularla iki kupanın yer aldığı görsel kullanılarak, "'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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