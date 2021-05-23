Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!
Son dakika Beşiktaş haberleri...Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, yıldız isim Rachid Ghezzal'dan flaş açıklamalar geldi. Cezayirli futbolcu, Süper Lig'de dikkat çeken o isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte içinde Galatasaray'ın yıldız futbolcununda yer aldığı o sözler... (BJK spor haberleri)
Bu sezon, Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta en dikkat çekici performans Rachid Ghezzal'a aitti.
Cezayirli futbolcu yaptığı asistler ve attığı gollerle, siyah-beyazlı takım adına sezona damga vuran isim oldu.
Milliyet'e konuşan Ghezzal, Beşiktaş'taki geleceğinden Galatasaraylı Saracchi'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..
Bir oğlum daha olursa eğer adını Kartal koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım. Kariyerim nasıl devam ederse etsin, ayrılık bile olsa Beşiktaş hep benimle kalbimde kalacak, hayatımda olacak.
Süper Lig'de çok iyi sol bekler var… Galatasaraylı Saracchi mesela… Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor. Göztepeli Berkan da çok iyi. Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular… En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli Halil. Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor.
Biz bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için takım halinde çok büyük bir mücadele ortaya koyduk. Ben de Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne yabancı değilim aslında. Her futbolcunun ve her kulübün yer almak istediği bir futbol sahnesinden söz ediyoruz. En iyilerin liginde Beşiktaş formasıyla oynamayı elbette isterim. Orada oynamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif.
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