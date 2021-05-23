23 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Anadolu Efes finale yükseldi! Beşiktaş Icrypex 66-96 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş'ı deviren Anadolu Efes finale yükseldi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 96-66 kazanan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Maça Micic'in üst üste bulduğu basketlerle başlayan , hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. , savunmada rakibine karşılık vermekte zorlanırken konuk ekip, 7. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 8-25. Anadolu Efes, ilk çeyreği 30-16 önde kapattı.

İkinci periyotta rotasyondaki oyuncularını kullanan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 22-45. Top kayıpları yapan Beşiktaş Icrypex karşısında skor üretmeye devam eden konuk ekip, soyunma odasına 27 sayılık avantajla girdi: 33-60.

İkinci yarı açık sahada hızlı hücumlarla geçildi. Kolay sayılar bularak farkı 28. dakikada 34 sayıya (39-73) çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 73-47 önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 96-66 kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sahanın ortasında oyuncularını mücadelelerinden ötürü kutladı.

Öte yandan siyah-beyazlı futbol takımının Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson müsabakayı ailesiyle tribünden takip etti.

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