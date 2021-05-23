Anadolu Efes finale yükseldi! Beşiktaş Icrypex 66-96 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya geldi. Müsabakayı 96-66 kazanan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
Maça Micic'in üst üste bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş Icrypex, savunmada rakibine karşılık vermekte zorlanırken konuk ekip, 7. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 8-25. Anadolu Efes, ilk çeyreği 30-16 önde kapattı.
İkinci periyotta rotasyondaki oyuncularını kullanan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 22-45. Top kayıpları yapan Beşiktaş Icrypex karşısında skor üretmeye devam eden konuk ekip, soyunma odasına 27 sayılık avantajla girdi: 33-60.
İkinci yarı açık sahada hızlı hücumlarla geçildi. Kolay sayılar bularak farkı 28. dakikada 34 sayıya (39-73) çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 73-47 önde gitti.
Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 96-66 kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sahanın ortasında oyuncularını mücadelelerinden ötürü kutladı.
Öte yandan siyah-beyazlı futbol takımının Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson müsabakayı ailesiyle tribünden takip etti.
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