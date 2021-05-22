22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! "Vida kadar isteriz"

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun menajeri Nir Zahavi'den açıklama geldi. Ünlü menajer, Kartal'ın savunmacısı Domagoj Vida'nın aldığı ücreti örnek göstererek flaş bir ücret talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2021

'taki sözleşmesi uzun süre konuşulan , sakatlığı nedeniyle 30 maçı tamamlayamayınca opsiyon devreye girmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

29 maçta kalan golcüyle ilgili spekülasyonlar artarken ezeli rakibi 'nin transferde devreye girdiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

Henüz ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

'un haberine göre 'ta Aboubakar krizinin başrol oyuncusunun menajeri olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

Kendisini futbola yeniden kazandırdığı için her fırsatta Başkanı 'ye teşekkür eden Aboubakar'ın menajeri , sezon ortasında yeni sözleşme için girişimlerde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

Zahavi, golcünün 1.5 milyon euro olan yıllık maaşının 3 milyon euro'ya çıkarılmasını talep etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

DOMAGOJ VIDA'YI ÖNE SÜRDÜ!
, bu parayı isterken de kriter olarak 'yı ortaya attı. Zahavi, " 3.7 milyon euro alıyorsa Aboubakar da en az 3 milyon euro almalı" dedi. Bu talep siyah-beyazlı yönetimin tepkisini çekti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

"FİYAT POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Siyah-beyazlı yönetim Zahavi'ye, " ile yapılan sözleşme geçmiş yönetimden kalma. Biz göreve geldiğimiz günden beri tüm yeni transferlerde yeni bir fiyat politikası uyguluyoruz ve bundan taviz vermeyececeğiz" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! Vida kadar isteriz

'ta yeni sezonda takım bütçesinin 22 milyon euro'ya çekilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu nedenle yeni kontratlarda 3 milyon euro'ları aklından dahi geçirmiyor. Yönetimin Aboubakar için üst sınırının 2 milyon euro olduğu öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında bomba iddia! Yalçın'ı istemeyenler var Canlı yayında bomba iddia! "Yalçın'ı istemeyenler var"
Sergen Yalçın tatile üzgün ve kırgın gitti "Sergen Yalçın tatile üzgün ve kırgın gitti"
Dorukhan Toköz açıkladı! O şarkıyı seçmemin sebebi... Dorukhan Toköz açıkladı! "O şarkıyı seçmemin sebebi..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör