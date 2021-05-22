Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! "Vida kadar isteriz"

DOMAGOJ VIDA'YI ÖNE SÜRDÜ!

Nir Zahavi, bu parayı isterken de kriter olarak Domagoj Vida'yı ortaya attı. Zahavi, "Vida 3.7 milyon euro alıyorsa Aboubakar da en az 3 milyon euro almalı" dedi. Bu talep siyah-beyazlı yönetimin tepkisini çekti.