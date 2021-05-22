Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın menajerinden olay açıklama! "Vida kadar isteriz"
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun menajeri Nir Zahavi'den açıklama geldi. Ünlü menajer, Kartal'ın savunmacısı Domagoj Vida'nın aldığı ücreti örnek göstererek flaş bir ücret talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'taki sözleşmesi uzun süre konuşulan Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 30 maçı tamamlayamayınca opsiyon devreye girmedi.
29 maçta kalan Kamerunlu golcüyle ilgili spekülasyonlar artarken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transferde devreye girdiği iddia edilmişti.
Henüz Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Vincent Aboubakar ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.
Kendisini futbola yeniden kazandırdığı için her fırsatta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür eden Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, sezon ortasında yeni sözleşme için girişimlerde bulundu.
Zahavi, Kamerunlu golcünün 1.5 milyon euro olan yıllık maaşının 3 milyon euro'ya çıkarılmasını talep etti.
DOMAGOJ VIDA'YI ÖNE SÜRDÜ!
Nir Zahavi, bu parayı isterken de kriter olarak Domagoj Vida'yı ortaya attı. Zahavi, "Vida 3.7 milyon euro alıyorsa Aboubakar da en az 3 milyon euro almalı" dedi. Bu talep siyah-beyazlı yönetimin tepkisini çekti.
"FİYAT POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Siyah-beyazlı yönetim Zahavi'ye, "Vida ile yapılan sözleşme geçmiş yönetimden kalma. Biz göreve geldiğimiz günden beri tüm yeni transferlerde yeni bir fiyat politikası uyguluyoruz ve bundan taviz vermeyececeğiz" dedi.
Beşiktaş'ta yeni sezonda takım bütçesinin 22 milyon euro'ya çekilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu nedenle yeni kontratlarda 3 milyon euro'ları aklından dahi geçirmiyor. Yönetimin Aboubakar için üst sınırının 2 milyon euro olduğu öğrenildi.
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