22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Rachid Ghezzal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Ghezzal'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'ın yıldız futbolcusu , Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı. Şampiyonluk sonrası 'ya giden siyah beyazlılar, Başkan Erdoğan'ın konuğu olmuştu. 'ın Cezayirli oyuncusu Ghezzal da buluşma anından bir kare paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ın 'den kiraladığı , performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Cezayirli futbolcu, siyah-beyazlıların ve zaferlerinde asist ve golleriyle ön plana çıktı.

Başkan Erdoğan, 'ın çifte kupalı zaferinin ardından tüm takımı makamında kabul etmişti. Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan ve ekibine sıcak karşılamaları nedeniyle teşekkür etti.

İşte Ghezzal'ın paylaşımı:

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