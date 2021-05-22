Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Rachid Ghezzal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı. Şampiyonluk sonrası Ankara'ya giden siyah beyazlılar, Başkan Erdoğan'ın konuğu olmuştu. Kartal'ın Cezayirli oyuncusu Ghezzal da buluşma anından bir kare paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Cezayirli futbolcu, siyah-beyazlıların Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde asist ve golleriyle ön plana çıktı.

Başkan Erdoğan, Kartal'ın çifte kupalı zaferinin ardından tüm takımı makamında kabul etmişti. Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan ve ekibine sıcak karşılamaları nedeniyle teşekkür etti.

İşte Ghezzal'ın paylaşımı:

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