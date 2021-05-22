22 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Rachid Ghezzal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı. Şampiyonluk sonrası Ankara'ya giden siyah beyazlılar, Başkan Erdoğan'ın konuğu olmuştu. Kartal'ın Cezayirli oyuncusu Ghezzal da buluşma anından bir kare paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Cezayirli futbolcu, siyah-beyazlıların Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde asist ve golleriyle ön plana çıktı.
Başkan Erdoğan, Kartal'ın çifte kupalı zaferinin ardından tüm takımı makamında kabul etmişti. Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan ve ekibine sıcak karşılamaları nedeniyle teşekkür etti.
İşte Ghezzal'ın paylaşımı:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig