22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın Kanadalı futbolcusu , futbola devam edeceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam edecek. ( haberleri)

Hutchinson 1 yıl daha 'ta. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.

Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Atiba, şampiyonluğun ardından NTV'ye verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.

Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.

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