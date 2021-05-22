Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, futbola devam edeceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam edecek. (BJK spor haberleri)
Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.
Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Atiba, şampiyonluğun ardından NTV'ye verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.
Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.
Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.
Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.
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