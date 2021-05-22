22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en çok merak edilen konuların başında Sergen Yalçın'ın geleceği yatıyor. İşte siyah-beyazlıların tecrübeli hocaya yapmış olduğu o teklif... (BJK spor haberleri)


Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'ın çifte kupalı teknik direktörü , yeni mukavele konusunda yönetime zorluk çıkartmayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...

Bu sezon primler dahil 7 milyon TL civarında bir ücretle çalışan , sezon içinde yaşanan önemli sorunlara rağmen yola devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...

Ligde yarış devam ederken yaşadığı ciddi sıkıntıları, "Sezon bitsin anlatacağım." demesine rağmen geride bırakmak niyetinde olan Yalçın, ücret konusunda da yönetimi çok fazla sıkıntıya sokmamaya özen gösteriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...

'da yer alan habere göre 'ın, çifte kupa başarısı gösteren bir teknik adam olarak yeni anlaşma için talep ettiği rakamın 2 milyon euro olduğu, yönetimin de bu konuda onu fazla zorlamayacağı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! İşte ödenecek ücret...

Önümüzdeki günlerde anlaşmanın detayları konusunda görüşmelerin sonuçlanmasıyla imzalar atılacak. Genç teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması şu anda masadaki en güçlü seçenek.

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