29 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Aboubakar ile sözleşme görüşmeleri yapan bir yandan da Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takıma katılmaları için uğraşan Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde bulunan isimlere yöneliyor.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Sabah'ın haberine göre , 'dan ayrılan Çörekçi ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ HAMLESİ

, cuma günü yaptığı açıklamada 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıklamıştı. , , , ve Çörekçi yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak. , sağ bek rotasyonu için Kamil Ahmet ile görüştü.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

ROSIER'İN ALTERNATİFİ OLACAK

yeni sezonda sağ bekini 'e teslim etmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, siyah-beyazlılar bir de alternatif olarak kadroya dahil edeceği futbolcu arayışındaydı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon bu bölgede zaman zaman Necip ve Dorukhan'ı kullanmıştı ancak yeni sezonda yedek bir sağ bek alınacaktı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

İlk temasa geçilen isim de ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerden ayrılan Çörekçi oldu.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

Oyuncunun uygun maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla mevkide oynaması da alternatif olarak kadroya dahil edilmesi için olumlu özelliklerinden oldu.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

1992 yılında 'da dünyaya gelen Çörekçi Türkiye'de ilk kez 'da forma giydi. Daha sonra ve formaları da giyen Kamil Ahmet, 'da yıldızını parlattı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor

2017 senesinde 'a transfer olan Çörekçi, bordo mavililerde hem sağ bekte hem de sol bekte forma giydi. Bazı maçlarda orta sahada da oynayan Kamil Ahmet, Trabzonspor ile sözleşme uzatmadı ve serbest kaldı.

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