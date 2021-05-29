2017 senesinde Trabzonspor'a transfer olan Kamil Ahmet Çörekçi, bordo mavililerde hem sağ bekte hem de sol bekte forma giydi. Bazı maçlarda orta sahada da oynayan Kamil Ahmet, Trabzonspor ile sözleşme uzatmadı ve serbest kaldı.

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