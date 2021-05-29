Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Trabzonspor'dan ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Aboubakar ile sözleşme görüşmeleri yapan bir yandan da Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takıma katılmaları için uğraşan Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde bulunan isimlere yöneliyor.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile temasa geçti.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ HAMLESİ
Trabzonspor, cuma günü yaptığı açıklamada 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hosseini, Marlon, Baker, Afobe ve Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak. Beşiktaş, sağ bek rotasyonu için Kamil Ahmet ile görüştü.
ROSIER'İN ALTERNATİFİ OLACAK
Beşiktaş yeni sezonda sağ bekini Valentin Rosier'e teslim etmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, siyah-beyazlılar bir de alternatif olarak kadroya dahil edeceği futbolcu arayışındaydı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon bu bölgede zaman zaman Necip ve Dorukhan'ı kullanmıştı ancak yeni sezonda yedek bir sağ bek alınacaktı.
İlk temasa geçilen isim de Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerden ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi oldu.
Oyuncunun uygun maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla mevkide oynaması da alternatif olarak kadroya dahil edilmesi için olumlu özelliklerinden oldu.
1992 yılında Londra'da dünyaya gelen Kamil Ahmet Çörekçi Türkiye'de ilk kez Bucaspor'da forma giydi. Daha sonra Kayserispor ve Adana Demirspor formaları da giyen Kamil Ahmet, Eskişehirspor'da yıldızını parlattı.
2017 senesinde Trabzonspor'a transfer olan Kamil Ahmet Çörekçi, bordo mavililerde hem sağ bekte hem de sol bekte forma giydi. Bazı maçlarda orta sahada da oynayan Kamil Ahmet, Trabzonspor ile sözleşme uzatmadı ve serbest kaldı.
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