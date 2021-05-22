22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef mevcut kadroyu bozmamak. Bu doğrultuya göre harekete geçen Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber geldi. İşte son detaylar...



Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Sezonu çifte kupayla bitiren 'ta, en dikkat çekici performans Cezayirli futbolcu 'dan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

Siyah-beyazlıların, sezon başında 'den kiraladığı , 35 resmi maçta 8 gol-18 asistle değerini katladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

, 29 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

'ta yer alan habere göre eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

'ın, 5 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için , ekibine 10 milyon euro'luk teklifle gitti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...

Siyah-beyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek.

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