Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Monaco...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef mevcut kadroyu bozmamak. Bu doğrultuya göre harekete geçen Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber geldi. İşte son detaylar...
Sezonu çifte kupayla bitiren Beşiktaş'ta, en dikkat çekici performans Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan gelmişti.
Siyah-beyazlıların, sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, 35 resmi maçta 8 gol-18 asistle değerini katladı.
İngilizler, 29 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.
Siyah-beyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek.
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