21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu için siyah-beyazlılar devreye girdi. (BJK spor haberleri)



Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

ve 'nı kazarak duble yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

Teknik direktör 'la yeni sözleşme imzalayacak siyah-beyazlıların transferdeki öncelikli hedefi kiralık sözleşmeleri biten ve 'i kadroda tutmak olarak belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

, ve 'nda mücadele verecek Beşiktaş, alternatifli bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

ve 'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan 'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

Beşiktaşlı kurmaylar, uzun süredir Galatasaray'ın gözdesi konumunda bulunan dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

KARTAL'DAN JUAN MATA HAMLESİ!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

33 yaşındaki yıldız futbolcunun ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi! İşte o yıldız...

İspanyol yıldız, on numara haricinde hücumun sağ ve sol kanadında forma giyebiliyor.

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