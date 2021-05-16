Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 5 futbolcu şampiyonlukta başrol oynadı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, sezonu 84 puanla şampiyon olarak tamamladı. Siyah beyazlıların bu başarısının arkasında birçok futbolcu yer aldı. Kartal'da 5 oyuncu verdikleri katkıyla zaferde rol oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma verdikleri destekle ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou ve Domagoj Vida, şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş sezon boyunca 89 gol atarken, bunların 55'ini bu 5 oyuncuyla kaydetti.

LARIN TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Siyah-beyazlı ekipte Kanadalı santrfor Cyle Larin, Beşiktaş adına sezonu en golcü oyuncu olarak tamamlayan isim oldu.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezona kadar istediği istikrarı yakalayamadı. Sergen Yalçın yönetiminde kendini bulan Larin, bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda oynamasına rağmen 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Larin, atığı 19 golle kulüp kariyerindeki en golcü sezona da imza attı.

ABOUBAKAR, SAKATLIĞINA RAĞMEN 15 GOL ATTI

Beşiktaş'ın bir diğer skorer ismi Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giyen Aboubakar, 2020-2021 sezonundaki lig maçlarını 15 golle tamamladı.

Aboubakar, sezonun son 11 maçında sadece 45 dakika süre almasına rağmen takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkati çekti.

RACHID GHEZZAL HÜCUMDA BÜYÜK KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, bu sezon hücumdaki katkısıyla şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde en parlak sezonlarından birine imza attı.

Son 3 sezonda forma giydiği Fiorentina, Leicester City ve Monaco'da beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, Süper Lig'de fileleri 8 kez havalandırdı. Ghezzal, takım arkadaşlarının attığı 17 golde de katkı veren isim oldu.

N'KOUDOU ŞANSIZ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ

Beşiktaş'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ise şansız başladığı sezonu hem attığı gollerle hem de şampiyonlukla mutlu bitirdi.

Ligin ilk 7 haftasındaki maçları sakatlığı nedeniyle kaçıran N'Koudou, 8 kez gol sevinci yaşadı. N'Koudou, bu gollerin yarısını görev aldığı son 5 maçta kaydetti.

SAVUNMANIN GOLCÜSÜ VIDA

Stoper Domagoj Vida ise Beşiktaş savunması adına en golcü isim olarak dikkati çekti.

Bu sezon 5 gol atan Vida, kritik maçlarda kendini gösterdi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta fileleri havalandıran Hırvat savunma oyuncusu, şampiyonluğun geldiği sezonun son haftasındaki Göztepe karşılaşmasında da takımının ilk golünü atan isim oldu.

21 FARKLI İSİM GOL ATTI

Siyah-beyazlı ekipte 21 farklı isim şampiyonluk sezonunda gol attı.

Beşiktaş'ta ayrıca Atiba Hutcihnson (4), Bernard Mensah (4), Cenk Tosun (3), Gökhan Töre (3), Oğuzhan Özyakup (3), Adem Ljajic (2), Ajdin Hasic (2), Josef de Souza (2) gol atan isimler oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Welinton, Tyler Boyd ile Jeremain Lens birer gol attı.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendiği maçta rakip oyuncu Babajide David Akintole bir golü kendi kalesine attı. Siyah-beyazlı ekibin evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta ise konuk ekipten Ante Kulusic bu şansızlığı iki defa yaşadı.

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