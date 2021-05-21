21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Beşiktaş'ı farklı geçti! | Anadolu Efes 104 - 86 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Beşiktaş'ı farklı geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

play-off yarı final ikinci maçında evinde, 'i 104-86 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı. 3 galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede, diğer maç 'ın sahasında oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında , 'i 104-86'yla geçerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Seride 3. karşılaşma 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de 'ın sahası 'nde oynanacak.

Anadolu Efes, maça etkili başladı. Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, 5. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 16-2. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin ilk bölümünde oyunun iki yönünde de ritmini bulamadı. Tempolu oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, farkı 7. dakikada 17 sayıya (27-10) çıkarsa da uzun oyuncularıyla skor üreten konuk ekip, periyodun bitimine doğru farkı tek hanelere indirdi: 31-23. Anadolu Efes, ilk çeyreği 31-23 önde tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyotta boyalı alandan ve serbest atışlardan sayılar bularak farkı yeniden açtı. Beşiktaş Icrypex, rakibini savunmada durdurmakta zorluk çekti. Üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 16 sayılık avantajla girdi: 60-44.

İkinci yarıya 'ın etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakika biterken farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 68-48. Kolay sayılar bulan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 77-63 önde gitti.

Son çeyrek düşük tempoda başladı. Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Periyodun ortalarında hakem kararlarına alkışla tepki gösteren Beşiktaş Icrypex benchine teknik faul çalınırken üst üste serbest atış çizgisine giden lacivert-beyazlı takım, farkı tekrar 19 sayıya çıkardı: 86-67. Beşiktaş son bölümde ve ile üst üste sayılar bulsa da Anadolu Efes üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 104-86 kazandı.

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