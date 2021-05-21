21 Mayıs 2021, Cuma
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2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran siyah-beyazlıların başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi.
Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş poster çekiminde buluştu!
Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak bitiren Beşiktaş Futbol Takımı, poster çekiminde buluştu. Siyah beyazlılarda, Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular poster çekimine katıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.
2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran siyah-beyazlıların başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi.
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