21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş poster çekiminde buluştu!

Şampiyon Beşiktaş poster çekiminde buluştu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Spor Toto 'i ve 'nı şampiyon olarak bitiren Futbol Takımı, poster çekiminde buluştu. Siyah beyazlılarda, , Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör , teknik heyet ve futbolcular poster çekimine katıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Kulübü Başkanı , Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör , teknik heyet ve futbolcular, 'nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.

-21 sezonunu ve şampiyonluklarıyla taçlandıran siyah-beyazlıların başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi.
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