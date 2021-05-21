21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul toplantıları ileri bir tarihe ertelendi!

Beşiktaş'ta genel kurul toplantıları ertelendi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Kulübünün 2019 ve olağan idari ve mali genel kurul toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, "1 Haziran 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin ertelenmesi sebebiyle belirlenen tarihlerde toplantılar yapılamayacaktır" denildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Jimnastik Kulübü Derneği tarafından 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilanen duyurulmuş olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ile 23-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilanen duyurulmuş olan yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 16.05.2021 tarihli genelgesinde belirtilen '1 Haziran 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin ertelenmesi' sebebiyle belirlenen tarihlerde yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ertelenen toplantıların ne zaman gerçekleştirileceğinin ise en kısa sürede tekrar duyurulacağı kaydedildi.

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