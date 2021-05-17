17 Mayıs 2021, Pazartesi
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MUTLULUĞU PEKİŞTİRECEĞİZ
Günün hafif bir idmanla geçiren Beşiktaşlı futbolcular pas çalışması sonrası şut denemeleri yaparak antrenmanı noktaladı. Çalışma sırasında oyuncuların morallerinin yüksekliği yüzlerinden okundu. Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yarınki final maçına ilişkin "Çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu. Türkiye Kupası'nı da kazanarak taraftarlarımızın mutluluğunu pekiştirmek istiyoruz. İstanbul'a 2 şampiyonlukla döneceğiz. Bekle bizi İstanbul" diye konuştu. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası!
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar, finalde Antalyaspor'u mağlup ederek çifte kupa sevinci yaşamak istiyor. (BJK spor haberleri)
Süper Lig tarihinin en uzun sezonunda şampiyonluğa ulaşarak taraftarını gururlandıran Beşiktaş, sezonu çifte kupa ile kapatmak için gözünü şimdiden Türkiye Kupası'nda yarın Antalya ile oynayacağı final maçına çevirdi. Şampiyonluk motivasyonunu arkasına alan siyahbeyazlılar, bu hızla Türkiye Kupası'nı da müzesine götürüp sevenlerine yeni bir mutluluk yaşatmak amacında. İzmir'de oynayacağı final için bu şehirde kalıp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ara vermeden çalışmalara başladı.
MUTLULUĞU PEKİŞTİRECEĞİZ
Günün hafif bir idmanla geçiren Beşiktaşlı futbolcular pas çalışması sonrası şut denemeleri yaparak antrenmanı noktaladı. Çalışma sırasında oyuncuların morallerinin yüksekliği yüzlerinden okundu. Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yarınki final maçına ilişkin "Çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu. Türkiye Kupası'nı da kazanarak taraftarlarımızın mutluluğunu pekiştirmek istiyoruz. İstanbul'a 2 şampiyonlukla döneceğiz. Bekle bizi İstanbul" diye konuştu. (Fotomaç)
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