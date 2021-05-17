17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası!

Kartal'da hedef çifte kupa!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i şampiyon tamamlayan 'ta gözler 'na çevrildi. Siyah-beyazlılar, finalde 'u mağlup ederek çifte kupa sevinci yaşamak istiyor. ( haberleri)

Süper Lig tarihinin en uzun sezonunda şampiyonluğa ulaşarak taraftarını gururlandıran , sezonu çifte kupa ile kapatmak için gözünü şimdiden 'nda yarın ile oynayacağı final maçına çevirdi. Şampiyonluk motivasyonunu arkasına alan siyahbeyazlılar, bu hızla Türkiye Kupası'nı da müzesine götürüp sevenlerine yeni bir mutluluk yaşatmak amacında. 'de oynayacağı final için bu şehirde kalıp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ara vermeden çalışmalara başladı.


MUTLULUĞU PEKİŞTİRECEĞİZ

Günün hafif bir idmanla geçiren Beşiktaşlı futbolcular pas çalışması sonrası şut denemeleri yaparak antrenmanı noktaladı. Çalışma sırasında oyuncuların morallerinin yüksekliği yüzlerinden okundu. Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı , yarınki final maçına ilişkin "Çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu. Türkiye Kupası'nı da kazanarak taraftarlarımızın mutluluğunu pekiştirmek istiyoruz. 'a 2 şampiyonlukla döneceğiz. Bekle bizi İstanbul" diye konuştu. (Fotomaç)
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