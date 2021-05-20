20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Valentin Rosier'in menajerinden ayrılık sinyali! "Hedef 5 büyük lig"

Rosier'in menajerinden ayrılık sinyali! Hedef 5 büyük lig
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ta, yıldız oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları büyük merak konusu. Siyah beyazlılara, 'den kiralık olarak gelen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan 'den kötü haber geldi. Fransız futbolcunun menajeri, ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fransız oyuncunun menajeri , 'dan 'dan gelen teklifi düşünmediklerini ve Rosier'in kariyerine 'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini söyledi.

"RUSYA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Stephane Canard, "Dinamo Moskova'ya büyük saygımız var ancak Rusya'ya gitmeyi düşünmüyoruz. , öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifleri düşünmek istiyor, önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi." ifadelerini kullandı.

Rosier, 'ta 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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