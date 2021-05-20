20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Valentin Rosier'in menajerinden ayrılık sinyali! "Hedef 5 büyük lig"
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, yıldız oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları büyük merak konusu. Siyah beyazlılara, Sporting'den kiralık olarak gelen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Valentin Rosier'den kötü haber geldi. Fransız futbolcunun menajeri, ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fransız oyuncunun menajeri Stephane Canard, Rusya'dan Dinamo Moskova'dan gelen teklifi düşünmediklerini ve Rosier'in kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini söyledi.
"RUSYA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Stephane Canard, "Dinamo Moskova'ya büyük saygımız var ancak Rusya'ya gitmeyi düşünmüyoruz. Valentin Rosier, öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifleri düşünmek istiyor, önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi." ifadelerini kullandı.
Rosier, Beşiktaş'ta 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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