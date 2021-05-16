16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den sözleşme açıklaması! Sergen Yalçın ve Vincent Aboubakar...

Çebi'den sözleşme açıklaması! Sergen Yalçın ve Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2021

'ta başkan , şampiyonluk sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, 'ın sözleşmesi ve Vincent hakkındaki spekülasyonlara cevap verdi. İşte Çebi'nin sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Başkanı , şampiyonluk, 'ın sözleşmesi ve Vincent hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞACAĞIZ"

"Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. 'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben, uzun süre Beşiktaş camiasının içinde olmasını istiyorum.

"ABOUBAKAR YENİ SÖZLEŞME TALEP ETMEDİ"

Aboubakar'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dediği zaman Aboubakar, iyi bir insandır ve gelir oynar. Eğer oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynamıyordur. Bunun başka türlü tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Aboubakar'ın 3 günde bir MR'ı çekiliyor. İyileşmenin çok yavaş gittiğini görüyoruz. Başkaları sakatlandığı zaman 'Futbolda sakatlık vardır' deniliyor da Aboubakar için bunu neden çok gördüler? Bunu da biraz manidar buluyorum. Takımı germek adına yapıldı.

Aboubakar'ın bizden sözleşmeyle ilgili bir talebi söz konusu değil. Eğer öyle olsa maçına çıkmazdı. Sivas maçında sahaya çıktı ve tekrar sakatlandı. O gün bizi kırmayan futbolcum bugün neden böyle şeyler yapsın ki? Sakatsa sakattır."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da büyük heyecan! Kupa ne zaman kalkacak? Kartal'da büyük heyecan! Kupa ne zaman kalkacak?
Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a flaş yanıt! Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a flaş yanıt!
Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu! Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör