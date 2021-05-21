21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray'da kendini gösteren Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Beşiktaş'tan flaş hamle! G.Saray'ın yıldızı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

2020/21 sezonunda hem 'in hem de 'nın şampiyonu olarak çifte sevinç yaşadı. Siyah beyazlılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bir yandan transfer çalışmalarına da başladı. , Galatasaray'a ligin ikinci yarısında dahil olan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Halil Dervişoğlu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'de şampiyonluk ipini göğüsleyen , kupasına kavuşur kavuşmaz çalışmalara başladı.

Yeni sezon öncesi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı.

, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu için atağa geçti.

Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Halil Dervişoğlu için temasa geçti.

'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu için devrede.

Ayrıca Halil Dervişoğlu'na Avrupa'dan da birçok ciddi teklif var.

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