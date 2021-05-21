Beşiktaş 2020/21 sezonunda hem Süper Lig'in hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu olarak çifte sevinç yaşadı. Siyah beyazlılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bir yandan transfer çalışmalarına da başladı. Kara Kartal, Galatasaray'a ligin ikinci yarısında dahil olan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Halil Dervişoğlu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, kupasına kavuşur kavuşmaz çalışmalara başladı.

Yeni sezon öncesi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı.

Kara Kartal, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu için atağa geçti.

Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Halil Dervişoğlu için temasa geçti.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu için devrede.

Ayrıca Halil Dervişoğlu'na Avrupa'dan da birçok ciddi teklif var.

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