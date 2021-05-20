Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta ara vermeden yeni sezon planlamalarına başlandı. Siyah-beyazlılarda Rosier'in belirsizliği sürerken gündeme flaş bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroda yer alan Valentin Rosier'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.
19 MAÇTA GÖREV ALDI
2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
WAJDI KECHRIDA KİMDİR?
Tunus 1. Lig takımlarından Etoile Du Sahel takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek ayrıca Tunus Milli takımında 13 defa forma giydi. Kechrida'nın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor.
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