20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta ara vermeden yeni sezon planlamalarına başlandı. Siyah-beyazlılarda Rosier'in belirsizliği sürerken gündeme flaş bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi 'de forma giyen sağ bek 'yı transfer listesine eklediğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...

'ın kiralık olarak kadroda yer alan Valentin 'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında 'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...

19 MAÇTA GÖREV ALDI

2016 yılından beri 'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a sürpriz sağ bek! Transferde ters köşe...

WAJDI KECHRIDA KİMDİR?

. Lig takımlarından takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek ayrıca 13 defa forma giydi. Kechrida'nın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transferde paylaşılamıyor! Hangi takıma gidecek? Transferde paylaşılamıyor! Hangi takıma gidecek?
Kartal'da ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme... Kartal'da ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...
Transferde dev savaş! Beşiktaş ve F.Bahçe... Transferde dev savaş! Beşiktaş ve F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör