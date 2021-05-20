20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, iç transferde ilk imzasını attırdı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki isimle 3 yıllık sözleşme imzaladı. (BJK spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'de sezonu şampiyon tamamlayan , 'nda da mutlu sona ulaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

Çifte kupa kazanmanın sevincini yaşayan siyah-beyazlılarda, iç transfer çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

'te yer alan habere göre yönetimi, iç transferde ilk imzayı kaleci 'a attırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

'ın bu sezon özellikle 'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, teknik direktör 'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

2 Kasım 1997'de 'da dünyaya gelen , 2016'da Beylerbeyi'nden 'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve 'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.

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