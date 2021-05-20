Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, iç transferde ilk imzasını attırdı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki isimle 3 yıllık sözleşme imzaladı. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
Çifte kupa kazanmanın sevincini yaşayan siyah-beyazlılarda, iç transfer çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran'a attırdı.
Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.
Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.
2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, 2016'da Beylerbeyi'nden Beşiktaş'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.
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