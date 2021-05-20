Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk imza atıldı! 3 yıllık sözleşme...

2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, 2016'da Beylerbeyi'nden Beşiktaş'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.

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