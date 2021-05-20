20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Son dakika spor haberleri: Başkan , Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Futbol Takımı'nı kabul etti.

Başkan , 'nde JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Süper Lig'in son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı. Daha sonra siyah-beyazlılar 'nda Antalyaspor'u da 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Beşiktaş 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamladı.


Başkan Erdoğan, ve 'yi tebrik etti.



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