20 Mayıs 2021, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti
Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Süper Lig'in son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı. Daha sonra siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u da 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Beşiktaş 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamladı.
Başkan Erdoğan, Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
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