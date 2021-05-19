Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

'DEFTERİ KAPATTIK DEDİ ' AMA...

Fanatik'in haberine göre, Alanyaspor ile kontratı biten ve boşa çıkacak olan Salih Uçan'ı adeta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinden kaparak anlaşan Kara Kartal, Köln'le sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan için de girişimlerine hız verdi.