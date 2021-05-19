19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! "Türkiye'nin krallarına selam olsun"

FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! Türkiye'nin kralları
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. Siyah beyazlılar bu şampiyonluğu 'nı da alarak taçlandırdı. , şampiyonluğu ve 'ta kutladı. 'dan da bu kutlamalara ithafen bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Çifte kupayı gösterişli bi şekilde aldılar. Kutlamaları da gezegendeki en tutkulu taraftar topluıluklarından biriyle yine gösterişli bir şekilde yaptılar. 'nin krallarına selam olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler, futbolcular ve taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. 'dan da bu kutlamalara ithafen bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Çifte kupayı gösterişli bi şekilde aldılar. Kutlamaları da gezegendeki en tutkulu taraftar topluıluklarından biriyle yine gösterişli bir şekilde yaptılar. 'nin krallarına selam olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş İstanbul Boğazı'nda şampiyonluğu kutladı! İşte o görüntüler...

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kocadağ A Spor'a konuştu! Herkesi alıştıracağız Kocadağ A Spor'a konuştu! "Herkesi alıştıracağız"
Taraftar meşalelerle karşıladı! İşte o görüntüler... Taraftar meşalelerle karşıladı! İşte o görüntüler...
Aboubakar Boğaz'da taraftarlara üçlü çektirdi! Aboubakar Boğaz'da taraftarlara üçlü çektirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör