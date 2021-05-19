Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar bu şampiyonluğu Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak taçlandırdı. Kara Kartal, şampiyonluğu İstanbul Boğazı ve Vodafone Park'ta kutladı. FIFA'dan da bu kutlamalara ithafen bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Çifte kupayı gösterişli bi şekilde aldılar. Kutlamaları da gezegendeki en tutkulu taraftar topluıluklarından biriyle yine gösterişli bir şekilde yaptılar. Türkiye'nin krallarına selam olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı yöneticiler, futbolcular ve taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. FIFA'dan da bu kutlamalara ithafen bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Çifte kupayı gösterişli bi şekilde aldılar. Kutlamaları da gezegendeki en tutkulu taraftar topluıluklarından biriyle yine gösterişli bir şekilde yaptılar. Türkiye'nin krallarına selam olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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