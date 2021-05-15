15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Kazanmaktan başka çaremiz de yok

Kazanmaktan başka çaremiz de yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek 'ta, teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yalçın, " Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Tüm planımız kazanmak üstüne, kazanmaktan başka çaremiz de yok." dedi.

'in 42. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek 'ta, teknik direktör maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI
Sakatlıklar, cezalılar, bir sürü şeyle uğraştık. Zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif şeyler oldu. Buraya kadar gelmeyi becerdik. Hedefimiz sezon sonunda buralarda olmaktı. Buraları gördük. Bundan sonra, işin diğer kısmı kaldı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Tüm planımız kazanmak üstüne, kazanmaktan başka çaremiz de yok.

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