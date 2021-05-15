Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Kazanmaktan başka çaremiz de yok

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yalçın, " Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Tüm planımız kazanmak üstüne, kazanmaktan başka çaremiz de yok." dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Sakatlıklar, cezalılar, bir sürü şeyle uğraştık. Zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif şeyler oldu. Buraya kadar gelmeyi becerdik. Hedefimiz sezon sonunda buralarda olmaktı. Buraları gördük. Bundan sonra, işin diğer kısmı kaldı.



Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Tüm planımız kazanmak üstüne, kazanmaktan başka çaremiz de yok.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ