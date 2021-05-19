Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu olan Beşiktaş, bu başarısını kutladı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden ise bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın resmi sitesinden taraftarlar hakkında bir açıklama yayımlandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın.

Saygılarımızla."

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