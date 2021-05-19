19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması! "Şerefiyle hakkıyla..."
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Kara Kartal şampiyonluk kupasına Vodafone Park'ta kavuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
"Futbolcularıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarıma, taraftarlarıma, Spor Bakanımıza, federasyon yetkili ve başkanlarına, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
"Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş!"
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