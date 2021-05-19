19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması! "Şerefiyle hakkıyla..."

Çebi'den şampiyonluk sözleri! Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'de 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. Siyah beyazlılar 'nı da kazanarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Kara Kartal şampiyonluk kupasına 'ta kavuştu. Beşiktaş Başkanı , kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

"Futbolcularıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarıma, taraftarlarıma, Spor Bakanımıza, federasyon yetkili ve başkanlarına, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

"Şerefiyle hakkıyla şampiyon !"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kara Kartal şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar... Kara Kartal şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...
Beşiktaş'tan taraftar açıklaması! Normalleşme başladığında... Beşiktaş'tan taraftar açıklaması! "Normalleşme başladığında..."
FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! Türkiye'nin kralları FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! "Türkiye'nin kralları"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör