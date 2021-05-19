Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şarkı seçimiyle kafaları karıştırdı! Ayrılıyor mu?

2020/21 sezonunun Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar çifte kupayı coşkulu bir şekilde kutladı. Kara Kartal'da yönetim, futbolcular ve taraftarlar, bu başarıyı önce İstanbul Boğazı'nda ardından Vodafone Park'ta kutladı. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarından görüntüler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)