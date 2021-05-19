19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şarkı seçimiyle kafaları karıştırdı! Ayrılıyor mu?

Dorukhan kafaları karıştırdı! Ayrılık sinyali...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

2020-2021 sezonunda hem hem de 'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren , önce 'nda şampiyonluk turu attı, daha sonrasında ise stadında kutlama yaptı. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren , piste Sezon Aksu'nun Gidiyorum şarkısıyla çıkarak kafaları karıştırdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kupayı almadan önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. 'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen seçimiyle dikkat çekti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'in ismi ile anılıyordu.

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