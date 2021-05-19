19 Mayıs 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şarkı seçimiyle kafaları karıştırdı! Ayrılıyor mu?
2020-2021 sezonunda hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Beşiktaş, önce İstanbul Boğazı'nda şampiyonluk turu attı, daha sonrasında ise stadında kutlama yaptı. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, piste Sezon Aksu'nun Gidiyorum şarkısıyla çıkarak kafaları karıştırdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kupayı almadan önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz seçimiyle dikkat çekti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'in ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig